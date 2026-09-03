Moreira: "Destra è la posizione dove mi sento meglio. Ecco perchè ho scelto il 22"
Prime parole ufficiali davanti alla stampa per Diego Moreira che questo pomeriggio si è presentato ai microfoni dei giornalisti, tra cui l'inviato di MilanNews.it, a margine dell'incontro con i tifosi rossoneri presso il Flagship Store di via Dante, in centro a Milano. È stata l'occasione per conoscere meglio il calciatore belga, uno dei rinforzi estivi del Diavolo per cui Cardinale e la dirigenza hanno investito moltissimi soldi. Di seguito un estratto delle dichiarazioni di Diego Moreira sul ruolo in campo e sul numero di maglia 22.
Dove preferisci giocare in campo?
"Nel modo in cui giochiamo preferisco la fascia destra. Ho parlato con il mister di questo ed è la posizione dove mi sento meglio"
Hai scelto il numero 22, quello di Kakà... Perchè?
"Il 7 non era disponibile perché c'era ancora Santi Gimenez. Ho dovuto scegliere un altro numero e ho scelto il 22 perché è la mia età attuale"
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