Tossani evidenzia: "Nella scorsa stagione al Nottingham, Hutchinson era il giocatore che tentava e a cui riuscivano più dribbling"

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Michele Tossani, match analyst, si è così espresso su Ultimo Uomo descrivendo le caratteristiche di Hutchinson, nuovo acquisto del Milan

Michele Tossani, match analyst, si è così espresso su Ultimo Uomo descrivendo le caratteristiche tecniche e tattiche di Hutchinson, nuovo acquisto del Milan: "La carriera di Hutchinson ha iniziato a deragliare la scorsa stagione, non del tutto per colpa sua va detto. Il primo problema è stato il trasferimento al Forest, club guidato dall’istrionico miliardario greco Evangelos Marinakis (azionista di maggioranza anche dell’Olympiakos) e società fra le più disfunzionali e instabili della lega inglese. Una instabilità confermata proprio nella scorsa, terribile stagione, in cui sulla panchina del Nottingham Forest si sono avvicendati quattro allenatori.

Hutchinson dovrà adattarsi all’intricato sistema di rotazioni e passaggi corti che il portoghese pretende dalle sue squadre in fase di possesso. Una delle giocate tipiche del calcio di Amorim, già evidenziata anche al Milan in queste prime uscite, è quella che vede effettuare un veloce e lungo cambio di campo in diagonale per sfruttare l’uno contro uno sul lato debole. Con campo aperto su quel lato, Hutchinson potrà provare a sfruttare le sue qualità in uno contro uno. La scorsa stagione, al Nottingham Forest, era il giocatore che tentava e a cui riuscivano più dribbling.

Hutchinson dovrebbe essere in grado di tagliare dentro il campo, magari partendo da destra (in modo da poter sfruttare il suo piede forte, il sinistro) per andare a combinare con i compagni che occupano le posizioni interne, soprattutto Gonçalo Ramos, con cui potrebbe avere una connessione interessante. Hutchinson da questo punto di vista dovrà essere bravo a variare anche il suo gioco, imparando a puntare l'uomo anche lungo linea per andare in fascia e servire palloni aerei al centravanti portoghese".