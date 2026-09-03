Viviano: "L'unica cosa che non mi piace del Milan è Musah. Tra l'altro, per me Jashari è fortissimo"

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Emiliano Viviano, ex portiere e attuale opinionista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio dando un voto al calciomercato del Milan.

Emiliano Viviano, ex portiere e attuale opinionista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio dando un voto al calciomercato del Milan: "Non sono d'accordo con il voto di Giuseppe Pastore. Do la sufficienza, perché ha preso un centravanti molto forte come Goncalo Ramos, perché ha preso dei giocatori giovani tipo Moreira e Hutchinson, perché ha preso un gran bel difensore che è ora il migliore che hanno in rosa come Gila. Anche Hutchinson può essere un bel colpo, un colpo in prospettiva. È riuscito a cedere Leao, che sembrava impossibile! Quindi vi dico: secondo me 5 è un po' ingeneroso. Il mio è un 6 dato di pancia, di sentimento. L'unica cosa che non mi piace è Musah: spero che il Milan trovi un equilibrio per far giocare Rabiot in mezzo. Per me, tra l'altro, Jashari è fortissimo: è un giocatore di alto livello e non lo ha ancora dimostrato.

Poi noi molto spesso, facciamo dei ragionamenti legati all'equilibrio perché siamo ancorati a un calcio che non c'è più. Cioè, se la squadra riesce a essere corta e aggressiva in avanti e tu giochi in quaranta metri... beh, a quel punto l'equilibrio non esiste! Esiste come riesci a fare il recupero palla, quanto riesci a essere aggressivo in avanti e quanto prima riesci ad arrivare vicino al pallone. Giochi talmente corto che gli unici a doversi preoccupare veramente di correre all'indietro sono i difensori".