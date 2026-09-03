Costacurta avvisa il Milan: "In Europa League sarà pieno di partite trappola"
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Billy Costacurta, ex difensore del Milan oggi noto opinionsta di Sky Sport, è intervenuto così questa sera in occasione della presentazione di questa nuova edizione di Coppe Europe presentata da Sky Sport a Milano, precisamente a Villa Vecchia. Di seguito il breve estratto di Costacurta, che avvisa così le due italiane delle tante e pericolose insidie che questa competizione, l'Europa League, può portare con sè. A livello europeo, questa è l'unica coppa non ancora vinta dal Milan nel suo glorioso palmares.
COSTACURTA AVVISA
"Non sarà un percorso così facile per Juventus e Milan, anzi. In Europa League ci sono delle trappole pericolose e spesso fatali, infatti qui le squadre sono più forti di ciò che possono realmente sembrare, non sarà facile andare avanti.
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