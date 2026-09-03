Nizegorodcew avverte: "Terracciano, Diawara e Vladimirov saranno spesso titolari. Mea culpa su Tomori intelligente"

vedi letture

Alessandro Nizegorodcew, giornalista sportivo e tifoso milanista, si è così espresso su X commentando il calciomercato del Milan.

Alessandro Nizegorodcew, giornalista sportivo e tifoso milanista, si è così espresso su X commentando il calciomercato del Milan: "Gestione del calciomercato del Milan folle e sciagurata. La situazione Tomori, messo fuori rosa con reintegro escluso da mesi, è solo l'ultima chicca di una dirigenza (non so dire quanto c'entri realmente Amorim in alcune scelte) inadeguata. Dirigenti messi a svolgere un lavoro (complesso) per la prima volta nella loro carriera. Detto ciò, il reintegro di Tomori è farsesco ma, alla fine, corretto. Lasciarlo fuori rosa con la difesa in queste (pessime) condizioni (tecniche e numeriche), sarebbe stato un autogol. Ammettere i propri errori è segno di lucidità. Comprenderli il primo settembre una (grande) colpa.

Senza Gabbia, infortunato, e con Europa League che inizierà tra non molto, il Milan sì presenta con primo cambio in difesa Terracciano, poi Diawara, poi Vladimirov. Io sono senza parole. E comunque la frase 'Vladimirov, Diawara e Terracciano prime alternative ai titolari' era un errore. In Europa League bisogna forzatamente fare turnover, altrimenti arrivi cotto già a dicembre. È una manifestazione meno complicata tecnicamente della Champions, ma più complessa nella gestione degli uomini. Quindi quei tre saranno spesso titolari (non alternative). Con Tomori si fa quindi un mea culpa tardivo ma intelligente".