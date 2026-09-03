Visnadi: "Il Milan avrebbe avuto fortuna nel non vendere Gimenez ed è stato fortunato nel non cedere Tomori"

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Gianni Visnadi, giornalista, si è così espresso a Radio Sportiva commentando il calciomercato del Milan e la mancanza di un'altra punta.

Gianni Visnadi, giornalista, si è così espresso a Radio Sportiva commentando il calciomercato del Milan e la mancanza di un'altra punta: "È mancato qualcosa. Quello che ha detto Amorim sul dare spazio a Camarda è una cosa lodevole, un'idea su cui penso siamo tutti d'accordo. Però, lo spazio glielo si sarebbe potuto dare anche con tre attaccanti in rosa. Nulla impediva di tenere, in un'ideale gerarchia nascosta nella mente dell'allenatore, Camarda al secondo posto e fargli giocare più partite dell'altro. La coperta, però, è proprio corta. Le partite da giocare sono tante. Il Milan in Europa League farà il girone e andrà avanti, quindi credo vadano contate almeno 10-12 gare da sommare a quelle di campionato e Coppa Italia. Due soli attaccanti sono troppo pochi! Si dice: 'Mette un altro, mette un finto 9'... ma basta con questi finti 9! Viva i 9 veri e quelli che servono davvero.

Io penso che il Milan abbia avuto fortuna a non vendere Tomori, il cui rientro andrà a rinforzare una difesa che altrimenti sarebbe stata molto corta; e avrebbe avuto fortuna anche a non cedere il messicano Gimenez. Che poi vendere è un verbo che stiamo usando in maniera impropria per tutte le squadre, visto che si tratta di vendite con l'elastico che torneranno indietro fra 6 o 11 mesi. Quindi io, per dire, uno come Gimenez, dato che non incasso nulla, me lo tenevo in rosa e lo alternavo agli altri due attaccanti. Secondo me quello è stato un errore. Per il resto, gli acquisti del Milan sono ottimi acquisti".