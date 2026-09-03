Diddi: "Se l'obiettivo del Milan è lo Scudetto, la rosa è incompleta. Se è la Champions, allora va bene"

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Luca Diddi, match analyst, si è così espresso sul canale Youtube di Carlo Pellegatti dando un voto al calciomercato del Milan.

Luca Diddi, match analyst, si è così espresso sul canale Youtube di Carlo Pellegatti dando un voto al calciomercato del Milan: "Allora, per me, vi dico la verità: il mercato del Milan si divide in due parti, la prima parte e la seconda parte. La prima parte in cui, ovviamente, dovevi andare a prendere gli obiettivi principali, e la seconda parte dove dovevi rifinire la tua rosa attraverso una programmazione che dovevi fare a monte e che speravo fosse stata fatta a monte.

Quindi, il mio voto alla campagna acquisti del Milan è un 6 e mezzo. Non andrei su una valutazione molto più alta perché, ripeto, per me la squadra è incompleta. Se l'obiettivo dichiarato è lo Scudetto, è incompleta; se invece l'obiettivo di questa squadra è la qualificazione europea, allora ti direi che magari riesci a raggiungerla. A mio avviso, però, in questo momento ci sono perlomeno due squadre - per non dire tre - superiori a quella che è la rosa del Milan. Tomori è stato messo lì proprio in standby, non era neanche un vero e fuori rosa. Era messo lì in standby in attesa di trovare un difensore. Il Milan non ha trovato un difensore, o meglio: ha provato a vedere se trovava un difensore, ma evidentemente il budget non permetteva di trovare un difensore".