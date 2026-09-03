Ferrè: "Vietato distrarsi: il calcio di Amorim non è stressante dal punto di vista fisico, ma mentale"

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Stefano Ferrè, esperto di tattica, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sui primi germogli tattici del Milan di Ruben Amorim.

Stefano Ferrè, esperto di tattica, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sui primi germogli tattici del Milan di Ruben Amorim: "Deve costruire delle certezze. Finora probabilmente il Milan di Amorim ne ha tre, oltre al portiere: direi Gila come leader del reparto difensivo, Ramos come riferimento offensivo e grande acquisto, e poi chiaramente Modric. E perché non ho voluto inserire Rabiot tra le certezze? Perché, nel collocarlo nel Milan di Amorim, lo ipotizzo nella posizione che potrà ricoprire domenica, cioè da trequartista, e che mi aspetto mantenga per tutta la stagione al fianco di Pulisic.

Il vero tema, però, è proprio lì in mezzo, nel quadrato che si crea tra i due mediani e i due sottopunta? Secondo me è da lì che devono nascere le grandi certezze del Milan, quelle che ci faranno capire come giocherà davvero questa squadra. Perché? Perché se si cerca tanta qualità come prima caratteristica nei due mediani, diventa fondamentale che la squadra riesca a rimanere corta, a prescindere dall'altezza del baricentro. Che tu voglia stare alto o meno, devi avere la forza di rimanere compatto e di convincere Gila, che è forse il più facile da persuadere, e gli altri due a correre all'indietro, ma soprattutto ad anticipare le letture di ciò che può succedere".

LO SLOGAN DEL MILAN DI AMORIM

"Il calcio di Amorim - ha spiegato Ferrè - non lo vedo tanto stressante dal punto di vista fisico, quanto piuttosto da quello mentale: richiede estrema concentrazione e letture continue. 'Vietato distrarsi' credo sia il mantra del suo gioco, ed è lui stesso a raccontarcelo: ci spiega quanto sia necessario non avere un unico riferimento, ovvero guardare solo dove va la palla e cosa fanno gli avversari, ma provare ad anticipare le giocate attraverso le coperture preventive, specialmente da parte dei difensori".