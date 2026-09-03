Milan, presentata la lista per l'Europa League: ecco i rossoneri a disposizione
La stagione del nuovo Milan di Ruben Amorim è appena iniziata, con i rossoneri che sono reduci da due belle vittorie in campionato contro Torino e Venezia. Domenica sera però, il primo big match contro la Juventus alle 20.45 a Torino. Una partita che potrà dire già qualcosa sul percorso nel breve periodo dei ragazzi di Amorim. E non solo: anche in Europa League il Milan sarà atteso da una serie di impegni di fuoco. Si parte il 16 settembre a San Siro contro il Benfica degli ex Ramos, Moreira e proprio mister Amorim.
In merito proprio all'Europa League, è stata annunciata la lista dei rossoneri presenti nella competizione:
Milan - lista UEFA Europa League 2026/27
PORTIERI Maignan, Terracciano
DIFENSORI Gila, Gabbia, De Winter, Pavlovic, Tomori, Diawara, Estupiñan, Terracciano
CENTROCAMPISTI Modric, Rabiot, Jashari, Musah, Chukwueze, Diego Moreira, Loftus- Cheek, Saelemaekers
ATTACCANTI Ramos, Pulisic, Cissè, Hutchinson
LISTA B Torriani, Bartesaghi, Vladimirov, Comotto, Ossola, Camarda
FUORI LISTA Bondo
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