Il mindset di Moreira: "L'unica mia preoccupazione è giocare a calcio"

Il mindset di Moreira: "L'unica mia preoccupazione è giocare a calcio"MilanNews.it
Ieri alle 23:48News
di Francesco Finulli
Diego Moreira, nuovo calciatore del Milan, ha le idee molto chiare su cosa vuole fare con il Milan

La trattativa che ha portato Diego Moreira al Milan è stata velocissima. In poche ore i rossoneri, che hanno lavorato sotto traccia, hanno chiuso l'accordo con lo Strasburgo e si sono assicurati le prestazioni del talento belga. Il calciatore questo pomeriggio ha incontrato i suoi nuovi tifosi al Flagship Store di via Dante, in centro a Milano, dispensando maglie, autografi, selfie e sorrisi. Prima di essere circondato dall'affetto dei milanisti, Diego Moreira ha incontrato la stampa, tra cui l'inviato di MilanNews.it. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Ci racconti della trattativa? È stato un accordo-lampo...

"Onestamente non mi occupo di questo, sono un giocatore e sono stati i miei agenti ad occuparsene: hanno fatto un grande lavoro e sono molto felice come ho detto. Come giocatore l'unica mia preoccupazione è giocare a calcio ed è il motivo per cui sono qua"