Il mindset di Moreira: "L'unica mia preoccupazione è giocare a calcio"
La trattativa che ha portato Diego Moreira al Milan è stata velocissima. In poche ore i rossoneri, che hanno lavorato sotto traccia, hanno chiuso l'accordo con lo Strasburgo e si sono assicurati le prestazioni del talento belga. Il calciatore questo pomeriggio ha incontrato i suoi nuovi tifosi al Flagship Store di via Dante, in centro a Milano, dispensando maglie, autografi, selfie e sorrisi. Prima di essere circondato dall'affetto dei milanisti, Diego Moreira ha incontrato la stampa, tra cui l'inviato di MilanNews.it. Un estratto delle sue dichiarazioni.
Ci racconti della trattativa? È stato un accordo-lampo...
"Onestamente non mi occupo di questo, sono un giocatore e sono stati i miei agenti ad occuparsene: hanno fatto un grande lavoro e sono molto felice come ho detto. Come giocatore l'unica mia preoccupazione è giocare a calcio ed è il motivo per cui sono qua"
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