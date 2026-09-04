Moreira rivela perché si è allenato con la maglia di Saelemaekers quest'estate

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Moreira ha svelato il retroscena della maglia del Milan dell'amico Saelemaekers indossata quest'estate durante i suoi allenamenti nel corso delle vacanze

Quest'estate, dopo il Mondiale e prima che il nome di Diego Moreira iniziasse a circolare in orbita Milan, sul profilo Instagram del nuovo giocatore rossonero è apparsa una foto in cui indossa mentre si allena individualmente una maglia del Milan di Alexis Saelemaekers, la terza di colore giallo dell'ultima stagione. Nell'incontro che il belga ha avuto giovedì pomeriggio con la stampa, tra cui l'inviato di MilanNews.it, è stato svelato anche questo simpatico retroscena, derubricato a semplice coincidenza.

Ti sei allenato con la maglia di Saelemaekers quest'estate: una coincidenza o già sapevi che saresti venuto al Milan?

"Onestamente è stata solo una coincidenza. Mi ha dato la sua maglietta quando siamo stati insieme in Nazionale, perchè è un mio grande amico e perché mi piaceva quella maglietta. Me la sono portata in vacanza e l'ho indossata: qualche settimana dopo ho firmato per il Milan ed è stata una coincidenza"