Il voto di Sandro Sabatini al mercato del Milan è prima ottimo e poi pessimo

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Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso sul canale Youtube di Carlo Pellegatti dando un voto al calciomercato del Milan.

Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso sul canale Youtube di Carlo Pellegatti dando un voto al calciomercato del Milan: "Do un 8 per come è partito il mercato! Perché, anche se sono stati spesi 100 milioni, prendere Goncalo Ramos e Gila pronti via sul mercato era senza dubbio da 8.

Poi però, per la gestione degli esuberi e per gli arrivi - secondo me stracostosi e strapagati - di Moreira e Hutchinson, che non sai bene dove metterli, parliamoci chiaro... non sai bene dove metterli! È un mercato che scende come voto. Il voto della seconda parte di mercato non può essere superiore al 5, secondo me. Però il mercato va considerato anche da giugno, non soltanto per come è stata gestita la situazione ad agosto. Quindi Goncalo Ramos e Gila non si possono archiviare come colpi banali o di basso profilo. Alla fine io un 6 glielo do al Milan, ecco".

CHI HA SPESO DI PIU IN SERIE A

Il calciomercato estivo 2026 si è concluso e, di seguito, si riporta la classifica delle squadre di Serie A - stilata da Transfermakt - che hanno speso di più durante questa sessione di trattative.

1. Juventus (168,3 milioni di euro)

2. Milan (166,6 milioni di euro)

3. Fiorentina (149,2 milioni di euro)

4. Roma (126 milioni di euro)

5. Como (125,9 milioni di euro)

6. Inter (102 milioni di euro)

7. Napoli (71,2 milioni di euro)

8. Venezia (44,6 milioni di euro)

9. Genoa (37,4 milioni di euro)

10. Udinese (32,5 milioni di euro)

11. Bologna (32,1 milioni di euro)

12. Parma (32 milioni di euro)

13. Frosinone (31,6 milioni di euro)

14. Torino (31,4 milioni di euro)

15. Atalanta (23,8 milioni di euro)

16. Lazio (22,3 milioni di euro)

17. Monza (18 milioni di euro)

18. Sassuolo (13,5 milioni di euro)

19. Lecce (9,5 milioni di euro)

20. Cagliari (7,6 milioni di euro)