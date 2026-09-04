Ordine fa notare: “Tante delle scelte fatte in questo mercato erano le stesse della coppia Tare-Allegri”

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Franco Ordine a QSVS commenta e analizza il mercato del Milan e le scelte prese da Cardinale e Amorim.

Durante l’ultima puntata di QSVS su Telelombardia, il noto giornalista Franco Ordine si è espresso in merito al mercato del Milan e alle scelte del club. Queste le sue parole.

“Quelli che sono stati presi e quelli che sono stati messi fuori rosa sono esattamente gli stessi che erano stati presi, studiati e messi per iscritto dalla vecchia gestione. Tare e Allegri avevano detto che Tomori, Fofana e Gimenez dovevano andare via. In attacco volevano Ramos, dietro volevano Gila, e questa cosa è stata confermata anche dallo spagnolo”.