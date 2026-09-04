Milan su Inacio nelle ultime ore di mercato: ci riproverà a gennaio. Prima i rinnovi di Rabiot e Pavlovic

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Il Milan a gennaio tornerà alla carica per Inacio, vicino anche nelle ultime ore di mercato: però, ora la testa è sui rinnovi di Rabiot e Pavlovic

Indipendentemente dai giudizi che si vogliono dare sul calciomercato del Milan, è oggettivo constatare che la dirigenza rossonera, guidata da un inedito Gerry Cardinale al comando delle operazioni in prima persona, abbia cambiato totalmente il modus operandi di fare trattative rispetto alle ultime stagioni. A dimostrarlo sono stati i colpi Ramos, Gila e Moreira: tre giocatori che il club considera pronti, forti e che per questo sono stati pagati tanti soldi. Non ci sono più trattative al risparmio o al ribasso ma solo la volontà di prendere calciatori forti. Questa è l'idea di Cardinale e verrà perseguita anche in futuro, a cominciare dal difensore che non è arrivato ma per cui a gennaio si riproverà a fare dei tentativi.

MILAN, INACIO VICINO NELLE ULTIME ORE DI MERCATO

Questa mattina la Gazzetta dello Sport svela che il Milan è stato molto vicino a Gonçalo Inacio nelle ultime 48 ore della finestra di calciomercato. Sin dai primi giorni di Ruben Amorim in rossonero, il centrale dello Sporting Club di Lisbona è stato indicato come uno degli obiettivi più credibili per la difesa milanista, essendo lui sbocciato proprio con il tecnico del Diavolo in panchina. Secondo la rosea nelle ultime ore da via Aldo Rossi era partita un'offerta da 40 milioni che era stata accettata dallo Sporting che si era riservato solamente di trovare prima un sostituto adeguato. Quest'ultima condizione non si è verificata e per questo l'operazione è naufragata. O sarebbe meglio dire che è andata in soffitta. Sì, perchè nonostante il reintegro di Tomori, l'idea di Cardinale è di tornare all'attacco su un difensore a gennaio, partendo proprio da Inacio che era l'obiettivo per le ultime ore estive.

RABIOT E PAVLOVIC, RINNOVI IN VISTA

Prima di pensare nuovamente al calciomercato, però, i mesi autunnali saranno come sempre terreno fertile per provare a sistemare i giocatori che sono già presenti in rosa. In particolare da Casa Milan si inizierà a lavorare in questi giorni al rinnovo di contratto di alcune pedine importanti. In primis Adrien Rabiot, come già annunciato da Amorim: il francese ha il contratto in scadenza nel 2028 ed è un totem dello schieramento rossonero, tanto che il tecnico se lo sta già coccolando. Subito dopo viene Strahinja Pavlovic, fan favourite e certezza della difesa: anche lui scade nel 2028. Gerry Cardinale ha già parlato con entrambi e ha anche scambiato due parole con Alexis Saelemaekers, un calciatore di equilibrio che pure verrà considerato per il futuro.