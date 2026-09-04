Verso Juve-Milan, i tre punti chiave della gara rossonera: il big match, la trequarti e la difesa

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A due giorni dalla sfida tra Juve e Milan, analizziamo quali sono i tre punti chiave della gara da mettere sotto la lente di ingrandimento rossonera

Tra due giorni il Milan scenderà in campo per la terza volta in questo campionato e per la prima affronterà una diretta concorrente come la Juventus. La gara si diputerà a Torino alle ore 20.45 e sarà visibile in diretta su DAZN. Una partita già molto importante per iniziare a capire dove soffia il vento a Milanello quest'anno. Per questo abbiamo deciso di analizzare quali saranno i tre punti chiave sotto la lente di ingrandimento rossonera per domenica sera.

1) JUVE-MILAN: IL PRIMO BIG MATCH

Senza nulla togliere alla trasferta contro il Torino, storicamente ostica per il Milan, e alla coraggiosa prova del Venezia a San Siro, domenica i rossoneri affrontano il primo big match della loro stagione, il primo vero banco di prova per Ruben Amorim. Una partita di questo livello alla terza giornata di certo non potrà stabilire nulla ma come tutte le altre consegna tre punti e sicuramente può essere un primo indicatore sul livello a cui è arrivata la squadra milanista in questa prima fase di un nuovo ciclo. Di fronte Amorim si trova una Juventus che per certi versi hanno alcune similitudini con il Diavolo: anche loro hanno aperto un nuovo ciclo ma Spalletti ha il vantaggio di qualche mese di lavoro in più sulle spalle. Insomma non una partita decisiva ma un termometro per le ambizioni delle due squadre oltre che la possibilità di infondere nei propri cuori una bella dose di fiducia.

2) CHI GIOCA SULLA TREQUARTI?

A livello di scelte tattiche la questione più interessante riguarda la trequarti che oggi è una zona molto affollata, considerando anche l'arrivo di Omari Hutchinson e la condizione crescente di Christian Pulisic. Il periodo di rodaggio di Adrien Rabiot pare essere giunto al termine: Amorim lo lancerà dall'inizio contro la sua ex squadra, sulla trequarti dove lo ha fatto entrare nelle prime due gare. La risposta del francese è stata super positiva in entrambe le occasioni, confermando l'importanza del giocatore per questa squadra. Al suo fianco il ballottaggio pare essere tra Cisse e Saelemaekers. Il primo ha giocato un grande esordio a Torino e ha fatto bene contro il Venezia, pur senza squilli; il belga è entrato alla grande specialmente nella seconda partita dove è stato decisivo. In questo scenario Loftus-Cheek sembra aver perso qualche posizione: vedremo che spazio avranno l'inglese, Pulisic e Hutchinson durante la gara.

3) LA TENUTA DIFENSIVA

Sui tre giocatori che partiranno in difesa non ci sono dubbi, gli stessi di Torino e quelli visti contro il Venezia: Gila-De Winter-Pavlovic. Scelte obbligate visto che Gabbia è acciaccato e quandanche dovesse recuperare difficilmente potrà partire dall'inizio, detto che gli è stato preferito De Winter nelle prime due giornate in ogni caso. La vera questione è vedere come reggerà la linea difensiva e in generale la fase difensiva del Milan contro un attacco sicuramente più pericoloso di Torino e Venezia. Nelle prime due giornate i rossoneri hanno subito un solo gol a tempo scaduto ma soprattutto contro i veneti hanno patito il momento centrale della gara, denunciando ancora qualche ingranaggio mancante nel meccanismo della retroguardia. Sarà interessante capire quali saranno gli effetti del gioco di Amorim sulla difesa in un big match, così sarà interessante capire se e che ruolo avrà il reintegrato Tomori.