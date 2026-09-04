Ramos a DAZN: "Qui per fare la storia. Non mi importano i gol, voglio vincere lo Scudetto"
Gonçalo Ramos, nuovo centravanti del Milan, pagato a un prezzo di record dal PSG, è stato intervistato in esclusiva da DAZN in vista del big match di domenica sera contro la Juventus. Le sue dichiarazioni integrali.
Sulle sue aspettative in rossonero: “Sono qui per fare la storia del Milan, così come chiunque venga qui: vogliamo fare la storia in prima persona. Il Milan è già la storia, noi vogliamo renderla migliore e conquistare altri trofei, più vittorie e tutto il resto”.
Sull'essere l'acquisto più caro della storia del club: “Non penso tanto al prezzo con cui sono stato pagato ma piuttosto alla fiducia che il club ha riposto in me. Per me è un buon segno che abbiano pagato tanto per me, significa che credono in me: si fidano di me. Perciò devo dimostrare il mio valore e aiutare il club a vincere. È motivazione e pressione, ma una pressione positiva. Non penso ci sia una soluzione per gestire la pressione: chiunque si trovi in questa situazione la sente e dipende anche dalla persona. A me piace molto la pressione, sono momenti positivi e importanti: non c'è pressione in momenti che non contano nulla. Ti alleni ogni settimana e ogni giorno ma nell'allenamento non c'è la pressione: puoi sbagliare, puoi migliorare... Ma quando arrivi in partita c'è la pressione e a me piace molto: è un buon segno perché significa che stai facendo qualcosa di importante e che puoi fare qualcosa di importante”.
Sull'importanza di fare gol: "Ho l'arroganza di voler segnare? Mi piace pensarla così: il mio lavoro è segnare ma questo dimostra anche la mia mentalità e il modo in cui lavoro ogni giorno, non solo nella partita. Cerco di fare tutto nel modo giusto per essere più vicino possibile al gol e ovviamente non è una bella sensazione sbagliare i gol: nessuno vuole sbagliare ma è importante gestire questa situazione perché se dopo che sbagli un gol nei primi minuti, non puoi aiutare la squadra o segnare il gol dell'1-0, non puoi essere importante. Se lasci che queste cose ti colpiscono, credo che finisce già la tua partita"
Sulla mentalità da trasmettere ai compagni: "Credo di essere già un calciatore esperto perché ho imparato molto dai calciatori con cui ho giocato nella mia carriera: in Nazionale, al Benfica e a Parigi. Anche qui sto ancora imparando ogni giorno. Ho già vinto alcuni trofei, anche molto importanti: è un bene che io possa portare un po' della mentalità vincente alla squadra. Il modo migliore per farlo è lavorare duramente e ogni giorno, così diventa contagioso: voglio provare a farlo"
Sulla sensazione del primo gol a San Siro: "È stata una sensazione fantastica segnare in casa, sentire i tifosi e la magia dello stadio. È stato bello anche mostrare un po' di me stesso: hanno potuto vedermi al lavoro e segnare un gol, bello passare questo messaggio ai tifosi e sentire il loro sostegno"
Sull’obiettivo della stagione: “Per me sarà una stagione positiva se vinciamo lo Scudetto, non mi interessa dei gol. Se vinciamo lo Scudetto è una stagione positiva. Se ne segno 100 e arriviamo settimi non serve a nulla. Voglio vincere più di segnare i gol: per me è la cosa più importante, anche se non segno così tanto”.
Sul primo ricordo che ha del Milan: “Non ho un primo vero ricordo del Milan, ma da piccolo mio padre mi parlava sempre del Milan. Era il suo club preferito, è cresciuto guardando il Milan vincere tutto e il suo sogno era giocare al Milan un giorno. Per me il ricordo è stato mio padre che mi parlava del club, non una partita o un gol in particolare”.
Sul rapporto con suo padre: “Ogni volta che gioco parlo sempre con mio padre, è la prima persona con cui parlo dopo una partita per vedere cosa posso migliorare e cosa ho fatto bene e male. È il mio allenatore nella vita, mi capisco molto e ho imparato tanto da lui. È bello averlo al mio fianco perchè mi dice solo la verità e vuole aiutare: non mi dice le cose positive solo per farmi stare bene. Vuole mettermi sempre nella giusta strada. Il suo miglior consiglio? Non ce ne è uno in particolare ma credo che sia tutto quello che mi dice ogni giorno, dopo ogni partita, parlandomi delle cose che posso migliorare”.
Sulla sua famiglia: “La famiglia è importantissima per me: ci sono sempre, mi aiutano a staccare un po' dal calcio perché è importante godersi un po' di tempo con i propri cari, stare con loro e fare qualcosa con loro. Pensare ogni giorno all'allenamento e al calcio non credo sia salutare, quindi ho bisogno di godermi il tempo con la mia famiglia. Loro sono con me nei momenti negativi e positivi. È bello avere questa stabilità nella mia vita. Io credo che mio figlio si ricorderà solo del Milan perché è troppo piccolo per ricordarsi di Parigi o di quello che è successo con la Nazionale fin qui: inizierà a ricordarsi da adesso"
Sul suo primo ricordo legato al calcio: "Sin da quando ho memoria ho sempre avuto un pallone da calcio tra i piedi, giocando sin da quando avevo due anni. A quattro anni ho iniziato in una squadra che si chiamava Olhanense ad Algarve. Mi ricordo il mio primo allenamento: non avevano neanche una squadra per me e dovevo giocare con i bambini di due anni più grandi di me".
Su quanto è stato difficile il suo percorso fino al Milan: "Penso che andare a vivere da solo a undici o dodici anni è stato difficile. Non mi immaginavo di andare via senza la mia famiglia, nemmeno i miei genitori credevano che sarei stato lontano così a lungo. È stato difficile nei primi sei mesi ma dopodichè insegui i tuosi sogni, giochi, ti alleni, stain con i tuoi compagni ogni giorno. La parte più difficile sono stati i primi mesi ma dopo quelli ero pronto e non pensi più di lasciare questo sogno. Il mio sogno è vincere tante cose con il Milan e aiutare il club a tornre a vincere un po' di titoli, fare un po' di magie con i miei compagni"
Sul peso della maglia numero 9: "Tutti mi hanno parlato della maledizione della maglia ma non penso molto a questo. Olivier Giroud ha giocato qua poco tempo fa e non è stato condizionato. Per me è un onore vestire il numero 9 del Milan, è una maglia pesante. Mi piace molto indossarla e spero di segnare tanti gol"
Su Ruben Amorim: “Quando Amorim mi ha chiamato mi ha detto che contava su di me e che se fossi venuto qua sarei stato importante per il progetto. Mi ha detto che potevo aiutare il Milan con gol. Mi ha chiamato quando ero al Mondiale, a luglio. Sono andato in camera e abbiamo parlato: è stato molto facile. Un momento che ricorderò per sempre”.
Sui compagni: "Il rapporto migliore lo avevo con Rafa ma ora è andato in un altro club. In generale mi trovo bene con tutti, abbiamo un sacco di giocatori nello spogliatoio che parlano francese e poi c'è anche Diego Moreira che parla con me in portoghese. C'è Mario Gila con cui parliamo spagnolo. Anche con Chukwueze mi trovo bene ma in generale parlo con tutti, è facile stare nel nostro spogliatoio e nella nostra squadra"
Preferisci il Pistolero o lo Stregone? "Preferisco il Pistolero. Mi chiamavano lo Stregone quando ero più giovane nelle giovanili del Benfica ed era una piccolo scherzo con le persone che c'erano lì"
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan