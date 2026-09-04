Primo Piano Contro la Juve sarà la notte di Rabiot: il francese il vero motore offensivo di Amorim

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Adrien Rabiot si prepara ad affrontare, per la seconda volta la Juventus a Torino. Nella passata stagione la sfida terminò in pareggio

L’impatto di Adrien Rabiot avuto sin qui è clamoroso, ma non avevamo dubbi. Già nella passata stagione il centrocampista francese era stato il pupillo e perno del centrocampo milanista (insieme a Luka Modric). Con Massimiliano Allegri in panchina, Adrien è stato motore e faro della squadra, sia nel Milan che nella Juventus. Corsa, forza fisica e una particolare caratteristica che riesce sempre ad esaltare chiunque: l’inserimento in area di rigore alle spalle dei difensori. È proprio così che contro il Torino, al rientro dalle vacanze e con pochi giorni di allenamento, Rabiot ha segnato il suo primo gol stagionale sotto la guida di Amorim e del suo nuovo Milan.

NUOVO MOTORE DEL MILAN

Rabiot sarà il nuovo motore offensivo del Milan. Non un attaccante, bensì un collante tra centrocampo e zona d’attacco. Amorim lo vede così, un gigante dal grande passo in grado di puntare, calciare e segnare da qualsiasi posizione. Il colpo sul secondo palo, da prima punta quasi, lo abbiamo visto contro il Toro alla prima giornata. Contro la sua Juventus, il suo passato, vedremo un Rabiot in formato totale. Sarà necessaria anche la fase difensiva, ma resta interessante come il nuovo tecnico rossonero veda Rabiot in questa zona di campo. Un ruolo che “Il Duca” Aveva già ricoperto a Marsiglia con De Zerbi. Lì, l’esperimento era stato costruttivo ma non eccezionale. In questo nuovo Milan invece, un Rabiot così non lo avevamo mai visto. La curiosità cresce, e contro la Juventus sarà il primo vero test stagionale per valutare le caratteristiche di Rabiot.

UN RECORD PER ADRIEN?

Infatti, come riportato da Opta Facts, Adrien Rabiot, che ha sia segnato che servito un assist nella precedente trasferta di questo campionato (contro il Torino), può diventare il primo giocatore di nazionalità sportiva non italiana nella storia della Serie A ad andare a segno nella sfida tra Juventus e Milan con entrambe le maglie (in generale, negli ultimi 10 anni ci sono riusciti riusciti Manuel Locatelli e Leonardo Bonucci).