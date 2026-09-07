UFFICIALE: Demirel Hodzic ceduto al Nogometni klub Istra 1961
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Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul suo sito, il Milan ha annunciato la cessione a titolo definitivo di Demirel Hodzic: "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Demirel Hodzic al Nogometni klub Istra 1961. Il Club ringrazia Demirel per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali".
Arrivato in rossonero nell'estate 2024, Hodzic ha collezionato in tutto 56 presenze e ha segnato tre gol tra Milan Futuro e Primavera. Lo scorso marzo, lo svedese si era trasferito in prestito al Örgryte Idrottsällskap.
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