UFFICIALE:  Demirel Hodzic ceduto al Nogometni klub Istra 1961

UFFICIALE:  Demirel Hodzic ceduto al Nogometni klub Istra 1961MilanNews.it
Oggi alle 14:48Calciomercato Milan
di Enrico Ferrazzi

Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul suo sito, il Milan ha annunciato la cessione a titolo definitivo di Demirel Hodzic: "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Demirel Hodzic al Nogometni klub Istra 1961. Il Club ringrazia Demirel per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali". 

Arrivato in rossonero nell'estate 2024, Hodzic ha collezionato in tutto 56 presenze e ha segnato tre gol tra Milan Futuro e Primavera. Lo scorso marzo, lo svedese si era trasferito in prestito al Örgryte Idrottsällskap.