Amorim a TL: "Non abbiamo controllato la palla. Moreira? Si è allenato davvero bene, ha tantissima qualità"

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Amorim in zona mista a TeleLombardia a fine partita

Il big match tra Juventus e Milan che ha chiuso la domenica di Serie A è terminato con il punteggio di 1-1. Al termine della gara in zona mista, nella pancia dell'Allianz Stadium, il tecnico rossonero Ruben Amorim ha parlato ai microfoni di TeleLombardia.

Si può dire che oggi è stato più un Milan di Allegri che di Amorim?

"A volte succede. La Juventus ci ha spinto all'indietro e noi abbiamo faticato con la palla, ed è questo l'aspetto principale, perché la gente si concentra solo su come difendiamo. Per me, invece, il punto centrale è come abbiamo attaccato quando avevamo il pallone: non abbiamo controllato la palla. Il calcio è così, ma è anche importante saper gestire i momenti no. Tutti pretendono moltissimo da come giochiamo ed è una bella sensazione: voglio che i giocatori lo capiscano"

Perché la scelta di Moreira?

"A volte è una questione di strategia, a volte di come è andata la settimana. Moreira si è allenato davvero bene: c'è competizione durante la settimana. Quindi per me è stato un insieme di cose. E voi dovreste essere contenti: tutti a parlare di Moreira e a chiedersi quando lo avremmo visto... Un po' lo abbiamo visto, ha tantissima qualità. Per una stagione così lunga abbiamo bisogno di due giocatori di pari livello in quella posizione e sono davvero soddisfatto di entrambi"

Ora la sfida contro la Lazio di Gattuso...

"Per vincere le partite devi essere aggressivo e devi essere duro, anche quando non stai giocando bene. E Gattuso era l'immagine di quel Milan: a volte il Milan non giocava bene, ma l'aggressività che Gattuso metteva in campo era qualcosa di speciale per tutta la squadra. Quindi sappiamo cosa andremo ad affrontare, ma abbiamo una settimana per preparare la partita e abbiamo tantissimo lavoro da fare. Penso che giocheremo meglio nella prossima gara"