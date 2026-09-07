Amorim: "Ho detto che amo Cisse ma amo tutti i miei giocatori"

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Il commento di Ruben Amorim su Alphadjo Cisse e sulla rosa che ha a disposizione

Un estratto delle parole a DAZN di Ruben Amorim su Alphadjo Cisse e in generale su tutta la squadra rossonera, in particolare i giovani: "Sono davvero felice per tutti i giocatori, ma voglio essere cauto con i nostri giovani, perché al giorno d'oggi nel calcio si tende a ingigantire i giocatori troppo presto. Non dobbiamo dimenticare che è un ragazzo giovane all'inizio della sua carriera. Penso che debba continuare ad allenarsi molto bene".

Continua poi Amorim: "Ovviamente sono davvero contento per Cisse, perché a tutti piace vedere un ragazzo giovane fare bene, specialmente un ragazzo italiano. Quindi è un bel momento, ma ripeto, guardo Cisse e penso che possa fare ancora molto meglio. Vale lo stesso per gli altri giocatori. Ho detto che amo Cisse ma amo tutti i miei giocatori e sono davvero soddisfatto di tutti gli allenamenti e di tutte le partite che hanno fatto. Oggi non è stata la giornata perfetta, ma a volte pretendiamo troppo e io pretendo molto dai nostri giocatori".