Dov'è Pulisic? Amorim: "Lo sto gestendo. Per adesso c'è Alpha"
Tra le domande di maggiore interesse nella conferenza stampa di Ruben Amorim nel post-partita di Juventus-Milan 1-1, figurano quelle riguardanti le scelte iniziali di formazione del tecnico portoghese, come anche quelle a gara in corso. Due quesiti sulla titolarità di Diego Moreira e sugli zero minuti concessi a Pulisic fino a questo momento.
Come mai Pulisic ancora senza minuti?
"Pulisic è tornato da un infortunio, lo sto gestendo. Per adesso c'è Alpha al suo posto".
Perché la scelta di Moreira titolare?
"Chukwueze è entrato e ha servito un assist. Moreira veniva da tre settimane senza giocare. Rabiot ha giocato 60 minuti oggi. Stiamo ancora gestendo i minuti di alcuni giocatori e cercando di vincere la partita. A volte non è solo l'aspetto tecnico e l'aspetto tattico, è anche l'aspetto fisico".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan