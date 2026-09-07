Dov'è Pulisic? Amorim: "Lo sto gestendo. Per adesso c'è Alpha"

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Ruben Amorim risponde al quesito sull'assenza reiterata di Pulisic ancora con zero minuti in campo nonostante tre convocazioni

Tra le domande di maggiore interesse nella conferenza stampa di Ruben Amorim nel post-partita di Juventus-Milan 1-1, figurano quelle riguardanti le scelte iniziali di formazione del tecnico portoghese, come anche quelle a gara in corso. Due quesiti sulla titolarità di Diego Moreira e sugli zero minuti concessi a Pulisic fino a questo momento.

Come mai Pulisic ancora senza minuti?

"Pulisic è tornato da un infortunio, lo sto gestendo. Per adesso c'è Alpha al suo posto".

Perché la scelta di Moreira titolare?

"Chukwueze è entrato e ha servito un assist. Moreira veniva da tre settimane senza giocare. Rabiot ha giocato 60 minuti oggi. Stiamo ancora gestendo i minuti di alcuni giocatori e cercando di vincere la partita. A volte non è solo l'aspetto tecnico e l'aspetto tattico, è anche l'aspetto fisico".