De Winter a TL: "Con Amorim possiamo crescere tanto. Non abbiamo fatto il calcio migliore"

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Il commento di Koni De Winter, difensore del Milan, in zona mista al termine di Juventus-Milan 1-1

Al termine della gara tra Juventus e Milan, terminata sul punteggio di 1-1 all'Allianz Stadium di Torino, in zona mista è intervenuto anche il difensore rossonero Koni De Winter che ha parlato ai microfoni del collega di TeleLombardia. Di seguito le sue dichiarazioni.

Partita un po' allegriana?

"Penso che alla fine ci siamo abbassati tanto ma anche perché loro hanno messo tanti, tanti giocatori in attacco e attaccavano in tanti. Penso che questo sia il motivo per cui abbiamo giocato un po' più bassi"

Punto perso o guadagnato?

"Tutte e due le squadre non hanno fatto il loro calcio migliore, però eravamo in una buona posizione per vincere la gara. Poi sì, è un peccato perché abbiamo questa amarezza per non essere riusciti a portare la vittoria a casa"

Come uscite dal primo big match contro una diretta concorrente?

"Ogni partita è un esame. Siamo ancora all'inizio e penso che il gruppo, con questo mister, possa crescere tanto. Quindi sì, vediamo partita dopo partita, ma penso che stiamo costruendo una bella cosa"

E alla prossima arriva la Lazio, ancora in trasferta...

"Come ogni partita in Serie A sarà difficile, però lavoriamo per vincere, lottiamo per vincere anche contro di loro. Cerchiamo di fare questo"

C'era il fallo su Kolo Muani a inizio azione del gol di Cisse?

"Se l'arbitro non fischia non è fallo, quindi non ho visto nessun fallo"