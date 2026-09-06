Classifica marcatori interna: Cisse sale a quota due

Classifica marcatori interna: Cisse sale a quota dueMilanNews.it
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Ieri alle 23:58News
di Pietro Mazzara

Con il gol alla Juventus, Alphadjo Cisse sale a quota due gol in campionato nelle prime tre partite ufficiali della stagione, in attesa dell’inizio della League Phase dell’Europa League. L’ex Catanzaro ha trovato i due gol nella città di Torino, segnando contro il Toro e contro i bianconeri.

Sono cinque i gol segnati dal Milan nelle prime tre giornate di Serie A con la seguente suddivisieione:

2 gol: Alphadjo Cisse
1 gol: Gonçalo Ramos, Adrien Rabiot
1 autogol a favore