Classifica marcatori interna: Cisse sale a quota due
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Con il gol alla Juventus, Alphadjo Cisse sale a quota due gol in campionato nelle prime tre partite ufficiali della stagione, in attesa dell’inizio della League Phase dell’Europa League. L’ex Catanzaro ha trovato i due gol nella città di Torino, segnando contro il Toro e contro i bianconeri.
Sono cinque i gol segnati dal Milan nelle prime tre giornate di Serie A con la seguente suddivisieione:
2 gol: Alphadjo Cisse
1 gol: Gonçalo Ramos, Adrien Rabiot
1 autogol a favore
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Giornalista di MilanNews.it segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera. Collabora con Tuttosport. Ha fondato e condotto i podcast di MilanNews.it e si occupa di futsal per Sky Sport, collaborando anche con l’ufficio comunicazione della Divisione Calcio a 5.
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