Amorim a DAZN: "Moreira è pronto, è coraggioso. Possiamo vincere qualsiasi partita"

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Il commento pre-gara di Ruben Amorim, tecnico rossonero, intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Juventus-Milan

Il tecnico rossonero Ruben Amorim è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-gara del big match di questa sera tra Juventus e Milan che si giocherà all'Allianz Stadium di Torino. Di seguito le sue dichiarazioni complete.

Sulle idee di gioco: "Vogliamo giocare allo stesso modo, ma una grande squadra capisce che a volte hai il pallone e a volte devi difendere. Specialmente in questo tipo di partite, devi essere in grado di giocare con la palla e senza palla. Quindi l'idea è la stessa, ma vedremo".

Sull'esordio di Diego Moreira: "È pronto. È un ragazzo davvero coraggioso. Ha avuto un'ottima settimana e quando ti alleni bene e ti prepari bene, giocherai bene. So che è la prima partita, ma è davvero sicuro di sé ed è pronto per la gara".

Sul sogno Scudetto: "È difficile da dire. Abbiamo due mesi di lavoro alle spalle, non so con certezza a che punto siamo esattamente. Quello che so è che possiamo vincere qualsiasi partita. Se saremo in grado di lottare per il titolo già in questa stagione, non lo so: dipende dal momento. Ma abbiamo i giocatori per farlo. Dobbiamo anche capire che ci serve tempo per lavorare. Ci sono squadre che lavorano con gli stessi giocatori da tanto tempo e che hanno avuto stagioni migliori della nostra. Noi stiamo costruendo qualcosa, ma non voglio togliere responsabilità ai miei giocatori. Dobbiamo solo capire la realtà, pur approcciando ogni gara con la consapevolezza che dobbiamo lottare per vincere".