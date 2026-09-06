Juventus e Milan, due progetti a confronto: Carnevali riordina, Cardinale prende il comando

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Il confronto dei colleghi di Tuttosport sui progetti di Juventus e Milan, che questa sera si sfideranno allo Stadium per la terza di campionato

Juventus e Milan arrivano al nuovo corso passando da strade opposte ma con un obiettivo comune: ritrovare credibilità, struttura e competitività. A Torino John Elkann ha scelto la normalità manageriale di Giovanni Carnevali, mentre a Milano Gerry Cardinale ha fatto l'esatto contrario rispetto al passato: dopo anni di deleghe, ha deciso di prendere direttamente in mano le redini del club.

CARNEVALI SISTEMA LA JUVE SENZA RIVOLUZIONI

Alla Continassa il cambiamento è stato soprattutto organizzativo. Carnevali non ha accentrato il potere, ma ha ricostruito una catena di comando chiara. Ha affidato l'area sportiva a Ricky Massara, mantenuto figure considerate valide (Marco Ottolini) e lasciato a Giorgio Chiellini il lavoro sulla politica sportiva.

L'idea è semplice: meno algoritmi come guida assoluta e più competenze distribuite. I dati restano uno strumento, non il centro del progetto.

CARDINALE HA MESSO IL MILAN SULLE PROPRIE SPALLE

A Milano il percorso è stato invece opposto. Dopo la delusione dell'ultima stagione, Cardinale ha azzerato la struttura precedente, scelto Massimo Calvelli come ad e soprattutto voluto personalmente Ruben Amorim. Da quel momento il Milan è diventato sempre più "Cardinale-centrico": oltre 150 milioni investiti sul mercato, trattative seguire in prima persona e continui confronti con Amorim, oltre che una presenza costante a Milanello.

Anche ieri il proprietario del Milan ha assistito all'allenamento, pranzato col tecnico e dirigenti e seguito - a sorpresa - la conferenza stampa. oggi sarà a Torino per la sfida contro la Juventus, poi anche a Roma contro la Lazio. A differenza di Carnevali che delega, dunque, Cardinale accentra e guida, e spetterà al campo dire qualche dei modelli riuscirà a riportare il prima possibile ai vertici uno dei due club.