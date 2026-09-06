Juventus-Milan (0-0): Maignan (e Locatelli) salvano il Milan...
29' Punizione ben battuta da Modric ma nessun calciatore del Milan ci crede e la palla sfila in area spegnendosi sul fondo
26' Cooling break allo Stadium
25' Miracolo di Mike Maignan! Parata sul tiro sul palo lontano di Conceiçao: per fortuna del Milan sulla ribattuta Locatelli, dimenticato da Moreira, sbaglia clamorosamente
18' Ancora Juve pericolosa dalla sinistra, questa volta la testa di De Winter è provvidenziale ad anticipare Kolo Muani
15' Conclusione di Douglas Luiz da distanza siderale che, pur trovando una deviazione di Kolo Muani, non impensierisce in alcun modo Maignan
13' La prima occasione rossonera è un tiraccio di Rabiot che finisce sugli spalti. Buona comune la trama offensiva del Diavolo
12' Altra occasione per i bianconeri con Nico che punta in zona centrale e salta netto Pavlovic: specchio aperto ma il tiro dal limite è centrale e Maignan respinge di pugno
9' Manca un giallo a Celik per un duro pestone su Gila
8' Il Milan cerca di tenere il possesso palla con la Juve che non rinuncia al pressing
5' Ancora Alajbegovic pericoloso dalla sinistra: De Winter non perfetto con la testa mette in corner
2' Pasticcio difensivo rossonero che favorisce Alajbegovic: con spazio il bosniaco calcia alto!
1' Inizia la partita allo Stadium!
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- Arbitra Maurizio Mariani della sezione di Aprilia
- Queste le formazioni ufficiali di Juventus-Milan:
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. A disp.: Grabara, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Boga, Zhegrova, Woltemade, Owusu, Pagnucco. All. Spalletti
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Moreira, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Saelemaekers; Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Tomori, F. Terracciano, Diawara, Bartesaghi, Jashari, Comotto, Cisse, Chukwueze, Loftus-Cheek, Hutchinson, Pulisic, Camarda.
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