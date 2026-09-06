Live MN Juventus-Milan (0-0): Maignan (e Locatelli) salvano il Milan...

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Segui le azioni più importanti e le fasi salienti della terza giornata di campionato tra Juventus e Milan che si gioca a Torino

29' Punizione ben battuta da Modric ma nessun calciatore del Milan ci crede e la palla sfila in area spegnendosi sul fondo

26' Cooling break allo Stadium

25' Miracolo di Mike Maignan! Parata sul tiro sul palo lontano di Conceiçao: per fortuna del Milan sulla ribattuta Locatelli, dimenticato da Moreira, sbaglia clamorosamente

18' Ancora Juve pericolosa dalla sinistra, questa volta la testa di De Winter è provvidenziale ad anticipare Kolo Muani

15' Conclusione di Douglas Luiz da distanza siderale che, pur trovando una deviazione di Kolo Muani, non impensierisce in alcun modo Maignan

13' La prima occasione rossonera è un tiraccio di Rabiot che finisce sugli spalti. Buona comune la trama offensiva del Diavolo

12' Altra occasione per i bianconeri con Nico che punta in zona centrale e salta netto Pavlovic: specchio aperto ma il tiro dal limite è centrale e Maignan respinge di pugno

9' Manca un giallo a Celik per un duro pestone su Gila

8' Il Milan cerca di tenere il possesso palla con la Juve che non rinuncia al pressing

5' Ancora Alajbegovic pericoloso dalla sinistra: De Winter non perfetto con la testa mette in corner

2' Pasticcio difensivo rossonero che favorisce Alajbegovic: con spazio il bosniaco calcia alto!

1' Inizia la partita allo Stadium!

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- Arbitra Maurizio Mariani della sezione di Aprilia

- Queste le formazioni ufficiali di Juventus-Milan:

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. A disp.: Grabara, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Boga, Zhegrova, Woltemade, Owusu, Pagnucco. All. Spalletti

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Moreira, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Saelemaekers; Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Tomori, F. Terracciano, Diawara, Bartesaghi, Jashari, Comotto, Cisse, Chukwueze, Loftus-Cheek, Hutchinson, Pulisic, Camarda.

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Amiche e amici di MilanNews.it, buona sera e ben ritrovati! Tutto pronto all'Allianz Stadium di Torino dove tra pochi minuti si affronteranno Juventus e Milan in occasione della terza giornata del campionato di Serie A Enilive, il primo vero big match per entrambe le formazioni e il primo termometro per le ambizioni degli uomini di Spalletti e Amorim. Per non perdervi nemmeno un'emozione della supersfida di Torino, segui il consueto live testuale di MilanNews.it, restate con noi!