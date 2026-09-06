Live MN LIVE MN - Verso Juventus-Milan: trequarti inedita, possibile chance per Moreira dal 1'

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12.00 | CARDINALE ANCORA AL FIANCO DEL MILAN

Gerry Cardinale seguirà il Milan da vicino anche contro la Juventus. Il proprietario rossonero sarà infatti presente all'Allianz Stadium (che raggiungerà dopo aver assistito al GP di Monza che vede impegnata la sua Alpine), confermando il proprio coinvolgimento sempre più diretto nella vita del club. Per Cardinale sarà la terza presenza su tre giornate di campionato, dopo aver assistito anche alle sfide contro Torino e Venezia. Un segnale ulteriore della volontà di essere più vicino alla squadra e al progetto guidato da Ruben Amorim.

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Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno e buona domenica a tutti! Dopo le prime due vittorie consecutive in campionato, oggi il Milan di Ruben Amorim sarà ospite della Juventus all'Allianz Stadium, sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie A Enilive 2026/27. Per avvicinarvi alla gara di Torino, in programma alle 20.45, rimanete sempre aggiornati con il live testuale di MilanNews.it! Restate con noi!