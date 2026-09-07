Gol Cisse da annullare? Calvarese spiega: "C'è una pizzicata. Ma le nuove linee sorvolano su questi contatti marginali"

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Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, si è così espresso su Instagram commentando il gol concesso al Milan contro la Juventus.

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, si è così espresso su Instagram commentando il gol concesso al Milan nonostante un contatto ad inizio azione tra De Winter e Kolo Muani: "Prima una certezza: il contatto è in APP e quindi, se fosse stato reputato falloso, la rete di Cisse sarebbe stata da annullare. Nulla c'entra, dunque, la distanza dalla porta. Incrociando però le due telecamere a nostra disposizione e osservando la ricostruzione con il nostro CalvarTech, si vede come in realtà non ci sia un vero e proprio contatto falloso: è più una pizzicata tra il tacco di De Winter e la punta dello scarpino di Kolo Muani. E sappiamo bene come le nuove linee guida tendano giustamente a sorvolare su questo tipo di contatti marginali. Per questo, secondo me, è corretta la decisione di lasciar proseguire ed è una valutazione coerente con le linee UEFA e soprattutto con la soglia arbitrale che abbiamo visto applicare in Serie A dall'inizio della stagione".

LE PAROLE DI SPALLETTI

C'era fallo sul gol del Milan?

"Mariani è uno degli arbitri più bravi che abbiamo. Non è fallo. Ci si adegua a quello che si trova in giro per il mondo anche negli arbitri, ci si deve adeguare a quello che succede in giro per l'Europa, se si vuole andare a giocare in Europa. Questi non sono falli e non li fischiano, ed è giusto non fischiarli. Poi è chiaro che ci poteva essere, faccio per dire, un episodio dove il fallo non è stato dato, l'ammonizione, la non ammonizione e via dicendo, ma sono cose che nella velocità, secondo me, possono succedere. Perché se succede a uno che è forte, uno bravo come Mariani, e io lo posso dire perché sono tanti anni che faccio l'allenatore e tanti anni che mi viene ad arbitrare la partita ed è uno che sa fare il suo lavoro... E qui, come ho detto l'altra volta, ormai c'è questa parola, 'contatto', che vi piace usare: ma non significa niente, il contatto. "Ti toglie le musiche", ho detto l'altra volta. Invece tutti avete riportato "ti toglie le muse". No, le musiche! Orsato vi toglierà le musiche su quelle, perché è una musica, no? È un contatto, un contatto, un contatto... una cadenza, una musica! E lui le toglie perché non li fa fischiare, i contatti. Nei contatti o c'è un impatto, o c'è un fallo, o c'è qualcosa che va chiamato in un'altra maniera, perché altrimenti sembra fallo solo perché ho toccato la scarpa. Io ho visto un'ammonizione per una scarpa toccata, e non è fallo. Per cui tutto a posto, non vado a recriminare su queste cose qui: io voglio vedere la mia squadra che lotta come ha fatto fino all'ultimo, che è stata sfortunata perché questo gol doveva portarlo a casa prima".