Primo Piano Juventus-Milan 1-1, voti e pagelle: we love Cisse, 7.5. Koni da 7. Tanti da 5

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Le pagelle di Juventus-Milan 1-1, con Cisse migliore in campo ma anche diversi giocatori ampiamente insufficienti come Rabiot, Loftus e Saelemaekers.

Il Milan esce con un punto dall’Allianz Stadium dopo la partita contro la Juventus, con i rossoneri che scappano sullo 0-1, ma la sensazione obiettiva è che il pareggio sia il risultato più giusto.

JUVENTUS-MILAN 1-1, VOTI E PAGELLE

Maignan 6

Attento sui tentativi di Conceiçao, che sono conclusioni alla sua portata. L’incornata di Gatti è una sassata sulla quale non può fare davvero nulla.

Gila 7

Inizia così così, poi alza in maniera importante il suo rendimento. Diagonale lunga clamorosa nel secondo tempo a stoppare Kolo Muani lanciato verso Maignan. Esce per un problema sotto il ginocchio sinistro e la Juve, senza di lui, sfonda proprio su quel lato. (dall’87’ F. Terracciano sv).

De Winter 7

Partitone di Koni, che sale in testa a Kolo Muani, rendendolo innocuo. Da un suo anticipo sull’attaccante francese, giudicato poi regolare anche dal Var, parte l’azione che regala il gol del vantaggio del Milan.

Pavlovic 6

Sicuramente si sbatte molto, ma gli capita di cercare delle cose un po’ pericolose con la palla al piede. Conceiçao, a campo aperto, è una brutta bestia da domare.

Moreira 5

Esordio da titolare da dimenticare per lui. In attacco perde spesso i tempi della giocata e non salta mai Celik, che Spalletti gli attacca addosso per impedirgli di giocare facile con il mancino dentro al campo. In difesa è moscio su Alajbegovic. (dal 60’ Chukwueze 6.5: Entra nel momento in cui la Juve perde un po’ le misure e, insieme a Cisse, cambia la partita trovandolo con l’assist che Alpha poi tramuta in un gol bellissimo. Gestisce male, obiettivamente, una transizione nella quale cerca Gonçalo Ramos con la trivela).

Musah 6

Alterna cose buone a errori tecnici importanti. Di certo si sbatte tantissimo da fido scudiero di Modric.

Modric 6

E’ sempre l’opzione primaria per l’uscita palla e anche per Moreira, che vede in lui un porto sicuro. Avvia l’azione del gol del Milan e si sacrifica molto anche lui, specie quando la Juve arremba. (dall’82 Jashari sv).

Estupinan 5.5

Soffre Conceiçao e in avanti non disegna un cross che possa essere utile a Gonçalo Ramos.

Rabiot 5

Titolare nei due dietro la punta, ma va in tilt nella gestione dei palloni con tanti errori che, da uno come lui, non ci si aspetterebbe. Esce tra i fischi dei suoi ex tifosi. (dal 60’ Cisse 7.5: fa un gol bellissimo. Lo stop è splendido, il destro a giro che impallina Vicario è da giocatore di una certa caratura. Secondo gol in campionato in due partite a Torino e la sensazione è che, ad oggi, sia il trequartista che può dare maggiori cose al Milan rispetto ai compagni di reparto).

Saelemaekers 5

Amorim gli sta disegnando questo ruolo da trequartista, ma anche in questa posizione, quando c’è da prendere una decisione, non la prende. Tanti errori anche posizionali. (dal 60’ Loftus-Cheek 5: c’è il solito, atavico, problema dei contrasti che uno con la sua struttura non può perdere. Entra nell’azione del gol di Cisse, ma poi perde clamorosamente Gatti che segna il gol del pareggio).

Gonçalo Ramos 5.5

In difficoltà davanti, si adopera molto nella fase di non possesso. Un passetto indietro con la scusante, grande, che non gli sia arrivato un pallone che fosse uno da poter giocare da centravanti.

Allenatore

Amorim 6

Le scelte iniziali non premiano, con la squadra che fatica a produrre a livello offensivo e con diversi giocatori ancora non in condizione come Rabiot e Moreira, ma anche lo stesso Saelemaekers non ha fornito una buona prestazione. Un pareggio che è il risultato giusto per quanto ha prodotto il Milan.