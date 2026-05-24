News Milan-Cagliari 1-2, voti e pagelle della disfatta rossonera

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Milan-Cagliari 1-2 è la pietra tombale di un qualcosa di inimmaginabile due mesi fa. Uno psicodramma clamoroso che elimina il Milan dalla Champions League e che fa piombare il club in una dimensione molto preoccupante.

Milan-Cagliari 1-2, voti e pagelle della disfatta

Maignan 6.5

Anche nell’ultima partita, è costretto a tirar fuori la paratona su Gaetano. Dall’angolo che ne consegue, rimane inchiodato e facilita il gol di Borrelli. Deve fare una doppia parata per tenere in vita la squadra.

Tomori 4.5

Impallato dal caldo, sbaglia tantissime cose, sia in appoggio sia come letture. Errore importante nel gol dell’1-2 dei sardi. Esce tra i fischi di San Siro (dal 61’ Athekame 5.5: cerca di crossare, ma in area non c’è nessuno).

Gabbia 5.5

Concorso di responsabilità sul gol del Cagliari, dove Borrelli scappa dal suo controllo e da quello di Gimenez.

Pavlovic 5.5

Non è il solito trascinatore.

Saelemaekers 6

Attacca bene lo spazio e detta l’assist a Gimenez per il gol che apre il match. Prende la sufficienza solo per quello.

Fofana 5

Non una serata di quelle da ricordare. Molto pasticcione e con poca concretezza. Esce per lasciare spazio a Leao nell’ultima parte della partita. (dal 68’ Leao 5.5: cerca qualche sgasata, ma è appesantito)

Jashari 5

Anche lui poco reattivo sul gol di Rodriguez. In concorso di colpa con Rabiot e Tomori. Impalpabile in impostazione, perde tutti i duelli e non illumina mai l’azione. (dal 61’ Modric 5.5: non riesce ad alzare la squadra dal tappeto).

Rabiot 5

Dormita colossale sul gol del vantaggio del Cagliari che certifica una prima ora insufficiente. Il canovaccio prosegue senza cambi di tema fino alla fine della partita.

Bartesaghi 4.5

Una produzione industriale di errori dopo un avvio che sembrava incoraggiante. Poi si spegne la luce.

Gimenez 5.5

Attacca bene il lancio di Tomori e mette in porta Saelemaekers per il gol che sblocca la partita. È in compartecipazione di responsabilità con Gabbia sulla rete di Borrelli. Poi le solite difficoltà fino al cambio nell’intervallo. (dal 46’ Pulisic 5.5: qualcosa prova a fare, ma sempre a metà).

Nkunku 5

Ha la palla del possibile 2-1, su assist di Saelemaekers, ma la spara addosso a Caprile. È un’azione che cambia il volto alla partita del Milan. (dal 61’ Füllkrug 4.5: a qualcuno ha fatto rimpiangere Andreas Andersson. E questo dice tutto).

Allenatore

Allegri 3

“Il ritmo del nostro 2026 è stato tragico”. Aveva ragione e lui ne è il primo artefice. Ha responsabilità enormi sul fallimento dell’obiettivo stagionale, con un tracollo ingiustificabile sotto l’aspetto fisico e tecnico. Al netto di quello che non è stato fatto sul calciomercato di gennaio.

