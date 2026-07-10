Calciomercato L'Atalanta non molla Jashari: contatti anche nelle ultime ore

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Secondo quanto scrive Alfredo Pedullà, non si placano i contatti tra l'Atalanta e l'entourage di Ardon Jashari, centrocampista del Milan

Non solo colpi in entrata, nei prossimi giorni il Milan dovrà anche occuparsi delle operazioni in uscita. Al momento, tra calciatori impegnati al Mondiale, altri in vacanza e altri ancora che dovranno essere valutati dal raduno di Milanello in poi, non c'è nessuna cessione in dirittura d'arrivo ma sarà solo questione di tempo prima che anche la sezione "uscite" venga popolata. Ci sono diversi giocatori che vivono una situazione di limbo: tra questi c'è Ardon Jashari, il cui alone di mistero è alimentato dal fatto che è ancora impegnato al Mondiale.

MILAN, CONTINUI CONTATTI TRA L'ATALANTA E JASHARI

Le ultime indiscrezioni sulla posizione di Ardon Jashari e sul suio futuro sono riportate questa mattina dal collega Alfredo Pedullà sul proprio sito. Secondo le informazioni riferite dal giornalista di calciomercato, non è un misteri l'interesse dell'Atalanta per il centrocampista svizzero del Milan. Nonostante l'arrivo di Gaetano nelle ultime ore e altri obiettivi in lista, il nome primario per la mediana rimane Jashari ed è per questo che nelle ultime ore sono continuati i contatti tra il club bergamasco e l'entourage del calciatore. Per Pedullà, la Dea è pronta anche a fare uno sforzo importante per il giocatore.