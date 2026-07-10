Milan, occhio a Zaniolo: corrisponde all'identikit di Amorim

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Per il calciomercato del Milan c'è da tenere sempre d'occhio una possibile pista Nicolò Zaniolo: corrisponde all'identikit di Amorim

Il Milan non sembra volersi fermare sul calciomercato, nonostante dovrà anche dedicarsi a qualche cessione per tagliare via gli esuberi e anche fare un po' di cassa viste le spese elevate di questi giorni. Il prossimo colpo sulla lista di Gerry Cardinale, Ruben Amorim e tutta la squadra mercato che opera nel quartier generale di Casa Milan, sembrerebbe essere quello del trequartista o seconda punta. È noto come il tecnico portoghese sia un convinto sostenitore del 3-4-2-1 e si cercano rinforzi proprio in quei due che agiranno alle spalle di Gonçalo Ramos. Diversi i nomi emersi in questi giorni, anche qualche ritorno di fiamma.

MILAN, OCCHIO A ZANIOLO

Come spesso capitato nelle ultime sessioni di calciomercato, torna in voga un nome come quello di Nicolò Zaniolo. Al momento non c'è nulla di concreto e i colleghi di Tuttosport lo segnalano semplicemente come profilo a cui prestare attenzione, per due motivi. In primis corrisponde all'identikit tracciato da Ruben Amorim, alla tipologia di calciatore che il tecnico vorrebbe in quella zolla di campo; in secondo luogo perché l'Udinese ha visitato Casa Milan due giorni fa e di qualcosa si sarà parlato, probabilmente più in generale ma chissà che il nome di Zaniolo non sia saltato fuori. Recentemente il dt bianconero Inler ha dichiarato che si è vicini al rinnovo di contratto ma le strade del mercato sono infinite.