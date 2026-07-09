MN - Cuomo: "Con Leao credo si farà come con Theo: o via o niente. Non ci sono margini per ricucire"

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Michael Cuomo, giornalista, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it da Casa Milan sulla conferenza di Amorim e Cardinale.

Michael Cuomo, giornalista di TeleLombardia, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it da Casa Milan al termine della conferenza di presentazione di Ruben Amorim, nuovo allenatore, e dell'intervento di Gerry Cardinale, proprietario del club rossonero. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Leao lo cederesti?

"Deve arrivare l'offerta giusta. Credo si possa arrivare ad una situazione compromesso in stile Theo Hernandez: o via o niente. Non credo proprio ci siano i margini per ricucire, non credo ci siano per pensare che Leao possa ancora appartenere al Milan. Io onestamente mi sono messo l'anima in pace: Leao è stato oggetto divisivo e sempre discutibile; e lo dico con la tristezza del cuore. Perché Leao è il più forte della rosa del Milan ed è quello che cambia l'inerzia della sua squadra, sia in positivo che in negativo, in Serie A: l'Inter senza Lautaro Martinez non è meno forte del Milan senza Leao. Con Leao in forma, il Milan aveva un 50% in più. Ho sempre sperato che Leao potesse essere il valore aggiunto del Milan. Non lo potrà più diventare".

Il post di Leao dopo il Mondiale

L'avventura al Mondiale del Portogallo di Rafael Leao si è chiusa agli ottavi di finale. L'attaccante del Milan ha pubblicato questo messaggio su Instagram: "Guardo in alto perché so da dove proviene la mia forza. Non capiamo sempre i piani, ma non smetto mai di credere in essi. Oggi un capitolo finisce, non il sogno. Grazie a tutti coloro che erano con noi. Torneremo più forti".