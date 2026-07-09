Ordine: "Dietro le parole di Amorim ci sono una serie di notizie di calciomercato"

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine ha fornito alcune notizie di calciomercato Milan dalle parole di Amorim.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine ha fornito alcune notizie di calciomercato Milan dalle parole di Amorim: "Dietro le parole che hanno un valore relativo dalla presentazione di Amorim abbiamo avuto una serie di notizie. La prima: Luka Modric sicuramente giocherà ancora un anno a Milanello, non sarà utilizzato a tempo pienissimo come nel passato torneo in cui c’era solo il campionato, ma con giudizio per ottenerne i servigi necessari. La seconda: il ruolo di Pulisic sarà quello di punta d’appoggio a Ramos partendo da sinistra col piede destro invertito ma stando più dentro al campo e non sulla linea. Questo significa che Leao è in partenza anche perché Amorim tiene a privilegiare “chi vuole restare”. La terza notizia riguarda il rapporto con il prodotto del settore giovanile. “Ci servono giocatori da uno contro uno” è la sua idea di fondo e questo significa che alcuni esponenti come Comotto, Cissè, come Saelemaekers saranno osservati in modo particolare e non ci sarà bisogno di andare sempre fuori ad acquistare se si può utilizzare qualche talento del settore giovanile.

Amorim ha detto chiaramente che vorrà provare a fare un calcio offensivo. Non c’è riuscito Fonseca due anni prima ma allora non c’era a sostenerlo né un club forte e nemmeno un proprietario disponibile a investimenti cospicui come è già avvenuto con Ramos e Gila che sono pedine essenziali".