Milan, Amorim ha chiesto un trequartista/ala: ecco quali caratteristiche dovrà avere

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Ruben Amorim ha chiesto al Milan un un trequartista/ala adatto al suo gioco. Dovrà essere bravo nell'uno contro uno e giovane

Dopo Gonçalo Ramos in attacco e Mario Gila in difesa, ora Ruben Amorim ha chiesto un rinforzo sulla trequarti dove vuole un trequartista/ala adatto al suo gioco. Il tecnico portoghese ha dato ai dirigenti rossoneri un identikit ben preciso del giocatore che vorrebbe allenare: deve essere bravo nell'uno contro uno e nel dialogo con i compagni, deve avere grande qualità tecnica e possibilmente deve essere giovane.

A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che fa principalmente due nomi: il primo è quello di Kerim Alajbegovic, stella della Bosnia e del Bayer Leverkusen che ha giocato l'ultima stagione in prestito al Salisburgo. Durante il Mondiale, il giovane bosniaco classe 2007, che viene valutato oltre 30 milioni di euro, ha attirato le attenzioni di Zlatan Ibrahimovic, il quale ha parlato di lui come di una nuova stella del calcio che è nata. Oltre a lui piace poi molto anche Konstantinos Karetsas, anche lui classe 2007, per il quale il Genk chiede 40 milioni.