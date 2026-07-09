Milan, sondaggio del Coventry per Tomori. Ricci proposto ad Atalanta e Atletico Madrid

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Tra i giocatori in uscita dal Milan ci sono anche Tomori e Ricci. Sondaggio dalla Premier per il difensore, il centrocampista offerto a due club

Si parla tanto in questo momento del mercato in entrate del Milan, ma è chiaro che i rossoneri dovranno pensare presto a fare anche delle cessioni. Tra i giocatori in uscita c'è per esempio Fikayo Tomori, che è in scadenza nel 2027 e il club di via Aldo Rossi non sembra essere intenzionato a rinnovare il suo contratto. Per evitare di perderlo a zero tra un anno, i rossoneri proveranno a venderlo in questa finestra di mercato estivo.

Secondo quanto riferisce questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport, nelle ultime ore ci sarebbe stato un sondaggio del Coventry, squadra neo promossa in Premier League, per il difensore inglese, il quale però spera nella chiamata di qualche club più altolocato. In uscita ci sarebbe poi anche Samuele Ricci, il quale è stato proposto non solo all'Atalanta, ma anche all'Atletico Madrid.