Ricci ai saluti con il Milan? Dopo l'Atalanta è stato proposto a un club di Liga

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L'esperienza di Samuele Ricci al Milan potrebbe essere già ai titoli di coda dopo appena un anno dal suo arrivo: su di lui Atalanta e Atletico

Il primo colpo della sessione estiva 2025/2026, quella del ritorno di Massimiliano Allegri al Milan, fu Samuele Ricci. Il centrocampista italiano era arrivato dal Torino per 25 milioni di euro complessivi e ha avuto un discreto spazio durante la stagione, a fasi un po' alterne. Oggi potrebbe essere una delle pedine sul piede di partenza, almeno secondo quanto riferisce Sportitalia che riporta sia di contatti con un club italiano che del fatto che sia stato proposto a un club della Liga spagnola.

MILAN, RICCI AI SALUTI?

Secondo quanto scrive il collega Gianluigi Longari di Sportitalia, Samuele Ricci potrebbe uscire dai piani del Milan e di Ruben Amorim. Ed è proprio per questo motivo che il suo entourage sta sondando il terreno sul mercato per capire una potenziale uscita. Vengono confermati i contatti con l'Atalanta registrati nei giorni scorsi e viene anche segnalato che il giocatore sarebbe stato proposto all'Atletico Madrid, in Spagna. Situazione che si evolverà e che comunque potrebbe anche cambiare se durante il raduno il giocatore riuscisse a convincere il nuovo allenatore.