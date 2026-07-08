Milan, avanti il prossimo: ora i rossoneri cercano un trequartista, un esterno mancino e un altro difensore

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Il mercato del Milan non si fermerà a Gonçalo Ramos e Mario Gila. I rossoneri stanno già lavorando anche per altri rinforzi

Le priorità assolute del Milan e di Ruben Amorim erano un grande centravanti e un difensore centrali, ruoli che sono stati coperti con gli arrivi di Gonçalo Ramos dal PSG (già ufficiale) e di Mario Gila dalla Lazio (affare chiuso ieri). Ma il Diavolo non intende fermarsi, anzi ha già ben chiaro quali altri rinforzi devono arrivare: il club rossonero sta infatti cercando un trequartista, un esterno macino a tutta fascia e un altro difensore.

A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che fa tre nomi per la trequarti milanista: il primo è quello di Konstantinos Karetsas del Genk, il quale ha una valutazione piuttosto alta (40 milioni di euro), ma in via Aldo Rossi sono convinti che possa diventare un top mondiale in futuro. Gli altri due profili che piacciono sono quelli di Can Uzun dell'Eintracht Francoforte e di Kerim Alajbegovic del Bayer Leverkusen. Per la difesa invece i nomi sono sempre quelli di Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona e di Antonio Silva del Benfica.