Mondiali, ai quarti ci va la Svizzera: per Jashari 45 minuti da trequartista

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La Svizzera/Colombia passa ai quarti di finale del Mondiale dove incontrerà l’Argentina di Messi.

Dopo una lunga partita durata 120 minuti più tutti i recuperi, Svizzera e Colombia non sono riuscite a sbloccare il risultato. A decretare la prossima avversaria dell'Argentina di Messi sono stati i calci di rigore, vinti dalla Svizzera

Il rossonero Ardon Jashari, dopo un Mondiale passato principalmente in panchina, è stato schierato titolare dal ct Murat Yakin. La curiosità, se così possiamo definirla, è il ruolo che lo svizzero ha ricoperto questa sera ovvero trequartista nel 4-2-3-1. La sua partita è durata 46 minuti, dopo i quali è stato sostituto da Djibril Sow.