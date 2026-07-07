Il Milan Club Capodimonte si prepara alla nuova stagione

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Il "Milan Club Capodimonte – Diavoli Etruschi” si sta preparando all'inizio della nuova stagione insieme al Milan

Sembra essere passato molto tempo, invece sono solamente tre anni che il “Milan Club Capodimonte – Diavoli Etruschi” ha preso vita. Ma al momento i numeri e le iniziative sono quelle di un Club che sogna in grande: 1469 iscritti complessivi con iscritti non solo nella Tuscia, ma con tesserati anche da fuori provincia e fuori regione.

Negli anni passati nella Tuscia sono arrivate diverse ex bandiere rossonere, come Chicco Evani e Daniele Massaro, accompagnati da Vincenzo Matrone, giornalista che segue le vicende del Milan.

In questi giorni il Direttivo del Club sta mettendo a punto gli ultimi dettagli per la nuova stagione, ma soprattutto per la terza edizione di “Diavoli Etruschi sotto le stelle”, manifestazione che si svolgerà venerdì 31 luglio sul lungolago di Capodimonte, dove la protagonista assoluta sarà la Champions League vinta dal Milan di Carlo Ancelotti ad Atene nel maggio 2007, battendo 2 a 1 il Liverpool con la doppietta di Super Pippo Inzaghi. Oltre la Champions League, come ospite ci sarà Vincenzo Matrone. Il club invita tutti i tifosi a rossoneri all’evento, magari vestendosi con la maglia del Milan o del Club (che si potrà acquistare quella sera nello stand dove sarà possibile anche rinnovare o effettuare un nuovo tesseramento).

Lo scorso anno il Club ha organizzato con il pullman tutte le trasferte a San Siro (più la visita al Museo), effettuando anche qualche trasferta per sostenere i propri beniamini, sempre con lo striscione ufficiale del club. Inoltre, il Milan Club Capodimonte Diavoli Etruschi è stato scelto per assistere alle due semifinali di Supercoppa Italiana giocate in Arabia Saudita.

Per questa stagione oltre all’organizzazione delle gare casalinghe ed Europa League, l’obiettivo è arrivare a 1500 iscritti, magari nella serata del 26 settembre dove a Viterbo arriverà l’ex bandiera e capitano Gianni Rivera in compagnia del giornalista Luca Serafini che presenterà la serata.

Per tutti i tifosi rossoneri della Tuscia (e non solo), l’invito a seguire la pagina ufficiale del Club sui social.

di Valentino Cesarini