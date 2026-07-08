Bucchioni su Cardinale: "Vuole dare una immediata dimostrazione della sua forza. Anche economica"

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Enzo Bucchioni, nel suo editoriale su TMW, ha parlato così di Gerry Cardinale: "Il Milan rilancia alla grande. Con operazioni tipicamente americane"

È cominciata oggi l'avventura di Rúben Amorim alla guida del Milan. Il tecnico è arrivato all'aeroporto di Linate intorno all'ora di pranzo, dove ha ricevuto l'accoglienza dei dirigenti rossoneri e di alcuni tifosi presenti.

Dopo settimane di trattative e indiscrezioni, il suo sbarco a Milano rappresenta il primo atto del nuovo progetto tecnico voluto dalla società. Le prossime tappe saranno la visita a Milanello, i primi incontri con il club e la conferenza stampa di presentazione in vista del ritiro estivo. Prima di lasciare l'aeroporto Amorim ha espresso tutta la propria soddisfazione per questa opportunità, ricordando come allenare il Milan significhi puntare immediatamente ai massimi traguardi.

Intanto Enzo Bucchioni, nel suo editoriale su TMW, ha parlato così di Gerry Cardinale: "Il Milan rilancia alla grande. Con operazioni tipicamente americane, Jerry Cardinale, ferito nell’orgoglio per le contestazioni, non pensa più ai conti ma vuole dare una immediata dimostrazione della sua forza. Anche economica".