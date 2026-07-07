Primo Piano VIDEO MN - Amorim per la prima volta a Milanello. Ad accoglierlo c'è Gerry Cardinale: "Ecco il nostro nuovo allenatore"

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Poco fa Ruben Amorim, nuovo allenatore rossonero, è entrato per la prima volta nel Centro Sportivo di Milanello

Dopo essere sbarcato ieri nel primo pomeriggio a Milano, essere stato prima a Casa Milan e poi a San Siro, poco fa Ruben Amorim ha varcato la prima volta il cancello del Centro Sportivo di Milanello. Il nuovo tecnico rossonero visiterà la struttura in vista della ripresa degli allamenti della squadra rossonera in programma lunedì prossimo. Domani pomeriggio l'ex Sporting Lisbona e Manchester United sarà invece presentato ufficialmente alla stampa.

Ad accogliere Amorim è stato Gerry Cardinale, patron del club rossonero che è presente oggi a Milanello per dare il benveuto al nuovo tecnico milanista. Il numero uno di RedBird conferma così ancora una volta la sua intenzione di voler essere molto più presente e vicino al Milan dopo aver delegato tutto negli ultimi anni. Cardinale ha presentato così brevemente il portoghese: "Lui è il nostro nuovo allenatore".

Nella giornata di ieri, all'uscita dal terminal dei voli privati di Linate, Amorim aveva commentato così il suo arrivo sulla panchina del Milan: "Sono davvero molto felice di essere qui. È un onore essere l’allenatore del Milan. Perché ho scelto il Milan? Se vedi una mia vecchia intervista dicevo che questo è un club speciale per me. È una grande sfida. Dopo l’ultima volta (al Manchester United, ndr) mi sono detto di scegliere sfide meno impegnative, eppure eccomi qua (ride, ndr), è una sfida ancora più grande. Ma sono orgoglioso di essere qua, ora voglio lavorare con il mio staff e i miei giocatori… Sono veramente felice di essere qui. Se sono a Milano per vincere? Non puoi venire al Milan senza questa mentalità. Abbiamo tanto da fare, ma se sei l’allenatore del Milan devi giocare per vincere”.