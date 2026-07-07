Milan, rispunta Karetsas per la trequarti. Investimento possibile solo dopo la cessione di Leao

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Per rinforzare la trequarti il Milan sta pensando a Karetsas, ma il Genk chiede 40 milioni. Serve la cessione di Leao prima di tentare l'assalto

Il Milan ha rinforzato l'attacco con Gonçalo Ramos e ora punta a fare lo stesso anche con la trequarti. Per rafforzare anche questa zona di campo, nelle ultime ore è rispuntato un nome che anche il "vecchio" Diavolo di Moncada e Tare aveva seguito con grande interesse nei mesi scorsi, vale a dire Konstantinos Karetsas, giocatore classe 2007 del Genk e della nazionale greca. Nonostante la giovanissima età, vanta già oltre 100 partite da professionista tra club e Grecia.

MILAN-KARETSAS: IL GENK CHIEDE 40 MILIONI

A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Karetsas, che può giocare sia da trequartista che da attaccante esteno di destra, ha rinnovato da pochi mesi fino al 2029 e dunque non sarà facile portarlo via dal club belga che valuta il suo prezioso gioiellino circa 40 milioni di euro. La concorrenza non manca e per evitare che si scateni un'asta il Milan vorrebbe provare ad anticipare tutte le altre contendenti. Il problema è che un investimento così importante sulla trequarti sarebbe possibile solo con la cessione di Rafa Leao.

MILAN-KARETSAS: SERVE PRIMA LA CESSIONE DI LEAO

Nelle scorse settimane, oltre ad annunciare la sua voglia di cambiare squadra, l'attaccante portoghese, che ieri sera ha concluso la sua esperienza al Mondiale dopo essere stato eliminato agli ottavi dalla Spagna, ha anche dichiarato che il suo sogno è quello di trasferirsi in Premier League o in Liga. Peccato però che al momento da Inghilterra e Spagna non siano arrivate offerte concrete, ma solo delle richieste di informazioni. Senza la sua cessione, difficilmente il Milan potrà tentare l'assalto a Karetsas.