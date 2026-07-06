Milan, bilancio in rosso dopo tre anni: -25 milioni. In calo i ricavi, ma anche i costi

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Calcio e Finanza riporta che il Milan ha chiuso in rosso il bilancio dopo tre anni. Nella stagione 25-26 sono diminuiti sia i ricavi che i costi

Dopo aver chiuso gli ultimi tre bilanci in utile, il Milan torna a registrare un esercizio in perdita nel 2026. Lo riferisce Calcio e Finanza secondo le cui stime il club di via Aldo Rossi ha chiuso i conti al 30 giugno 2026 con un rosso di 25 milioni di euro (l'ultimo bilancio era stato chiuso con un +2,9 milioni). Il dato è ovviamente condizionato della mancata partecipazione all coppe europee e dunque all'assenza dei premi UEFA, cosa che è stata in parte compensata con ricavi da gestione dei diritti dei calciatori nell'ordine dei 100 milioni di euro (tra plusvalenze e altre operazioni minori). Non è comunque un problema questo rosso per il Diavolo che al 30 giugno 2025 poteva contare su un patrimonio netto di 199 milioni di euro, dunque ampiamente in grado di assorbire la perdita. "Anche sul fronte del Fair Play Finanziario UEFA, il risultato negativo consentirà al Milan di rimanere all’interno dei parametri, considerando inoltre che la Federcalcio europea detrae alcuni costi virtuosi dal calcolo ai fini del rispetto delle norme sulla sostenibilità" scriva Calcio e Finanza.

BILANCIO MILAN 25-26: RICAVI COMPLESSIVI IN CALO, MA CRESCONO QUELLI COMMERCIALI

I ricavi complessivi del Milan nella stagione 2025-2026 sono stati di 433 milioni di euro, in calo rispetto ai 494 milioni del 2024/2025 (-12,4%) . Anche in questo caso la "colpa" è dell'assenza degli introiti da stadio delle partite delle coppe europee, oltre che al minor numero di partite di Coppa Italia giocate nell'ultima stagione. C'è da registrare però un aumento dei ricavi commerciali (oltre 160 milioni di euro, +5,90% rispetto ad un anno fa), grazie principalmente al corrispettivo maggiore in arrivo dal main sponsor Emirates. Senza i premi UEFA c'è stato invece un più che prevedibile crollo degli introiti da diritti televisivi, che sono diminuiti del 42,40% rispetto alla scorsa stagione (da 154 milioni a 89 milioni di euro). Aggunge poi Calcio e Finanza: "In chiusura, rimane la gestione dei diritti dei calciatori, che secondo le stime di Calcio e Finanza varrà quasi un quarto del fatturato toccando quota 100 milioni di euro. Nel 2024/2025 la voce aveva raggiunto i 72,7 milioni di euro, ma le cessioni della scorsa estate – su tutte quelle di Theo Hernandez e Malick Thiaw – unite ai riscatti maturati nel corso della stagione hanno fatto crescere ulteriormente questo dato in casa rossonera".

BILANCIO MILAN 25-26: COSTI IN CALO RISPETTO AD UN ANNO FA

Sul fronte dei costi, il Milan dovrebbe invece registrare un calo di circa 25 milioni di euro secondo le stime (da 478 milioni a 443 milioni di euro, vale a il 7% in meno). I costi del personale sono diminuiti leggermente rispetto allo scorso anno, mentre c'è stato un aumento degli ammortamenti legato ad alcuni nuovi acquisti pesanti. Il club di via Aldo Rossi dovrebbe poi risparmiare sull’affitto di San Siro in seguito all’acquisto dello stadio e dell'area adiacente insieme all'Inter. "Chiusura dedicata agli accantonamenti, che nelle stime di Calcio e Finanza dovrebbero attestarsi attorno ai 13 milioni di euro per tenere conto degli addii della dirigenza dopo il burrascoso finale di stagione, tra cui l'ex amministratore delegato Giorgio Furlani e l'ex direttore sportivo Igli Tare. Nessun accantonamento dovrebbe invece essere presente per l'addio di Massimiliano Allegri, dal momento in cui il tecnico ha trovato un accordo per la risoluzione del contratto con il club, rinunciando di fatto al secondo e ultimo anno di stipendio" conclude Calcio e Finanza.