Domani il Milan conta di chiudere per Gila. E Amorim sbarca a Milano

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Domani è il giorno dello sbarco di Ruben Amorim a Milano e quello in cui il Milan punta a chiudere l'acquisto di Mario Gila dalla Lazio

Quella di domani sarà una giornata molto importante in casa rossonera per due motivi: prima di tutto nel pomeriggio è atteso lo sbarco a Milano per la prima volta da allenatore del Milan di Ruben Amorim e inoltre il Diavolo, dopo aver raggiunto nei giorni scorsi un accordo totale con Mario Gila, conta di chiudere l'affare anche con la Lazio.

MILAN, DOMANI AMORIM SBARCA A MILANO

A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che domani Amorim visiterà per la prima volta Casa Milan, mentre il giorno successivo è atteso a Milanello per scoprire la struttura che qualche giorno dopo ospiterà il primo allenamento della nuovo stagione dei rossoneri. Prima di quel 13 luglio, il portoghese verrà anche presentato alla stampa. L'ex Sporting e United muoverà quindi i primi passi da tecnico del Diavolo, anche se in realtà è già ampiamente calato nella nuova realtà visto che sta avendo un ruolo centrale nel mercato del club di via Aldo Rossi.

MERCATO MILAN: DOMANI SI PUNTA A CHIUDERE ANCHE PER GILA

Dopo Gonçalo Ramos, Amorim ha dato il suo ok anche a Mario Gila che nelle prossime potrebbe diventare un nuovo giocatore del Milan. La distanza tra domanda (25 milioni di euro di parte fissa) e offerta (22 milioni) è minima e gli uomini di Gerry Cardinale sono fiduciosi di riusciti a limare questa differenza e trovare l'accordo definitivo anche con il club di Lotito dopo aver già raggiunto nei giorni scorsi quello con il difensore sul contratto (cinque anni a 5 milioni) e con il suo agente sulle commissioni (circa 5 milioni). Ed è proprio il procuratore del giocatore Alejandro Camano che sta lavorando in prima persona per avvicinare le parti e arrivare alla fumata bianca.