Primo Piano Jashari, segui le orme di Tonali: anche lui fece male il primo anno, poi…

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Ardon Jashari è considerato un giocatore importante da Amorim per la prossima stagione.

Tra le varie notizie di giornata, due di queste riguardano due giocatori che seppur diversi, per tante cose si somigliano. Il primo è Sandro Tonali, idolo dei tifosi, dichiaratamente rossonero nell'anima, che questa mattina verso le ore 11 ha preso il volo per andare a firmare con il Tottenham. Come vi abbiamo riportato ieri, 116 milioni di euro di cartellino, 10 milioni netti di ingaggio per 6 anni e circa 10 milioni di euro al Milan tra percentuale sul profitto e contributo di solidarietà. Dall'altra parte invece abbiamo Ardon Jashari, centrocampista svizzero arrivato al Milan la scorsa stagione per una cifra pari a 37 milioni di euro, comprensivi di bonus, che quest'anno possiamo dire abbia deluso le aspettative.

IMPORTANZA JASHARI NEL PROGETTO STABILITA NEL COLLOQUIO IN MATTINATA

Questa mattina il suo agente è stato ospite a Casa Milan, sede del club, per parlare del futuro del suo assistito. In questo contesto è stato stabilito dalla società che lo svizzero ha un ruolo importante all'interno della squadra e che Amorim vuole vederlo e conoscerlo meglio in allenamento per confermare questa sua scelta (CLICCA QUI per articolo completo). Attualmente impegnato al Mondiale, il numero 30 non è stato protagonista di una stagione positiva infatti, non è mai riuscito a scalfire il suo nome tra quello dei titolari e non è riuscito a mettere in mostra tutte le sue qualità. Complice l'infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per parecchi mesi, capitato tra l'altro proprio nel periodo di pura ambientazione per il ragazzo, e vista la forte e dura concorrenza a centrocampo con Modric e Rabiot inamovibili, il primo anno rossonero è da rimandare. Ma non tutto è perduto, anzi.

ANCHE TONALI FECE MALE IL PRIMO ANNO, POI SBOCCIÒ

Tralasciando l'aspetto affettivo tra i due giocatori, dove l'ago della bilancia penderebbe stra favorevolmente lato Tonali (non per demeriti di Jashari), il loro inizio al Milan possiamo definirlo molto molto simile. Grandi aspettative, lunghe trattative di mercato e delusione sul campo. Jashari quest'anno ha giocato 17 partite stagionali, 880 minuti totali, realizzando un solo assist. Alla prima stagione in rossonero (2020/2021), l'ex Brescia giocò praticamente il doppio, 2800 minuti, ma non mise mai il suo nome a referto, né per gli assist né per i gol. E sul piano del gioco, della personalità, le prestazioni si assomigliano molto. Dal secondo anno invece il numero 8 divenne un vero e proprio leader e trascinatore della squadra, squadra che alla fine si laureò campione d'Italia. Ora, l'auspicio è che tutto questo possa ripetersi allo stesso identico modo ma, tralasciando la squadra e il contesto, quello di Tonali deve essere un esempio e una fonte d'ispirazione per lo svizzero per tornare il 13 luglio a Milanello con la consapevolezza e la determinazione di potersi finalmente prendere il Milan.