MN - È fatta per Tonali al Tottenham: affare da 116 milioni di euro. Al Milan vanno circa 10 milioni di euro

MN - È fatta per Tonali al Tottenham: affare da 116 milioni di euro. Al Milan vanno circa 10 milioni di euroMilanNews.it
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Oggi alle 22:05News
di Andrea La Manna
Sandro Tonali passa al Tottenham per 116 milioni di euro. Al Milan va il 10% sul profitto più il contributo di solidarietà.

È tutto fatto per il passaggio di Sandro Tonali dal Newcastle al Tottenham. La cifra sborsata dal club londinese è monstre: 116 milioni di euro. L'ex rossonero, che percepirà 10 milioni netti all'anno per 6 anni, è diventato il giocatore italiano più costoso della storia del calcio. Di questi 116 milioni, i rossoneri incasseranno il 10% sul profitto sommato al contributo di solidarietà per una cifra che in totale gravita intorno ai 10 milioni di euro