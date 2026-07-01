MN - È fatta per Tonali al Tottenham: affare da 116 milioni di euro. Al Milan vanno circa 10 milioni di euro
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Sandro Tonali passa al Tottenham per 116 milioni di euro. Al Milan va il 10% sul profitto più il contributo di solidarietà.
È tutto fatto per il passaggio di Sandro Tonali dal Newcastle al Tottenham. La cifra sborsata dal club londinese è monstre: 116 milioni di euro. L'ex rossonero, che percepirà 10 milioni netti all'anno per 6 anni, è diventato il giocatore italiano più costoso della storia del calcio. Di questi 116 milioni, i rossoneri incasseranno il 10% sul profitto sommato al contributo di solidarietà per una cifra che in totale gravita intorno ai 10 milioni di euro.
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