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VIDEO MN - Moreira raggiunge Mendes a Casa Milan

VIDEO MN - Moreira raggiunge Mendes a Casa MilanMilanNews.it
Oggi alle 19:47News
di Manuel Del Vecchio

Diego Moreira, che dopo la visita alla sede rossonera di questa mattina è rimasto in hotel fino ad ora, ha raggiunto ora Jorge Mendes a Casa Milan. L'agente è rimasto nella sede di via Aldo Rossi tutto il pomeriggio.