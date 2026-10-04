"È folle che sia così forte": Gila innamorato di Yamal. Poi scherza: "Cardinale deve fare i miracoli"

Gila stravede per Yamal. E poi scherza con un tifoso

Tutto il mondo ai piedi di Lamine Yamal. La stella classe 2007 continua a stupire tutti anche con la Spagna a suon di gol e giocate da campione. Anche Mario Gila, difensore spagnolo del Milan, ne è innamorato. Il centrale rossonero ne ha parlato così nel suo intervento del pomeriggio al Festival dello Sport di Trento, ironizzando con un tifoso che gli chiedeva di portarlo al Milan. Decisamente impossibile.

Stai vedendo i tuoi compagni in nazionale?

"Ho visto Gonçalo, sta facendo molto bene, ho visto Luka. La Spagna sta facendo benissimo".

Yamal da Pallone d'Oro?

"È veramente forte. Può aiutare tanto la Spagna. È giovanissimo, è follia che sia così forte. È difficile gestire la sua posizione così giovane. Ma lui ha la mentalità giusta, gioca per divertirsi. Questo lo aiuta molto, penso che sarà lui a vincere".

Dal pubblico: portalo a Milano!

"Magari (ride, ndr). Cardinale deve fare i miracoli (ride, ndr). Ma mi sa che non ha prezzo...".