Milan, da domani testa al Sassuolo: Amorim insiste sulla difesa a quattro, Saelemaekers da valutare
MilanNews.it
Ultimo giorno di riposo per il Milan: da domani la formazione di Ruben Amorim tornerà a preparare la sfida contro il Sassuolo
Ultimo giorno di pausa per il Milan, che da domani tornerà ad allenarsi in vista della sfida di domenica contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Il test interno dell'altro giorno contro il Padova ha offerto nuove indicazioni tattiche a Ruben Amorim, che sembra essere intenzionato a proseguire con la difesa a quattro, già utilizzata (seppur mascherata) nel successo contro il Lecce prima della sosta.
In settimana verranno inoltre monitorate le condizioni di Alexis Saelemaekers, alle prese con un problema alla caviglia. Il belga spera di recuperare in tempo per la trasferta contro i neroverdi in programma domenica prossima alle 18.00.
Pubblicità
News
Le più lette
3 "È folle che sia così forte": Gila innamorato di Yamal. Poi scherza: "Cardinale deve fare i miracoli"
4 Endrick questione di feeling. Il CorSport: "Ha già aperto alla Roma. Il Real può darlo in prestito"
Primo Piano
Filippo GalliL'anticipo di Galli - Fiducia in Ramos, l’attaccante maratoneta (che segna in Nazionale)
Luca SerafiniUna sosta insopportabile. Salvate Camarda! Nazionale figlia di una FIGC senza spina dorsale. Il saluto a Stefano ha unito tutti
Franco OrdineLa “lezione” inglese sul City, 1.4 mld di debiti: di chi sono? Amorim: dove deve giocare Moreira?
MN - Il non visto di Milan-Lecce: nuova fluidità posizionale, Gila regista e il siparietto Maignan-arbitro
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com