Milan, da domani testa al Sassuolo: Amorim insiste sulla difesa a quattro, Saelemaekers da valutare

Milan, da domani testa al Sassuolo: Amorim insiste sulla difesa a quattro, Saelemaekers da valutareMilanNews.it
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Oggi alle 11:00News
di Lorenzo De Angelis
Ultimo giorno di riposo per il Milan: da domani la formazione di Ruben Amorim tornerà a preparare la sfida contro il Sassuolo

Ultimo giorno di pausa per il Milan, che da domani tornerà ad allenarsi in vista della sfida di domenica contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Il test interno dell'altro giorno contro il Padova ha offerto nuove indicazioni tattiche a Ruben Amorim, che sembra essere intenzionato a proseguire con la difesa a quattro, già utilizzata (seppur mascherata) nel successo contro il Lecce prima della sosta. 

In settimana verranno inoltre monitorate le condizioni di Alexis Saelemaekers, alle prese con un problema alla caviglia. Il belga spera di recuperare in tempo per la trasferta contro i neroverdi in programma domenica prossima alle 18.00. 